Ожидается большой рост штрафов за переезд железной дороги и мытьё машин в реке

Ожидается большой рост штрафов за переезд железной дороги и мытьё машин в рекеДо пяти тысяч рублей вырастет административный штраф для автомобилистов за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды.

«В настоящее время отмечается несоответствие меры ответственности той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути», — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина 16 марта.

Как сообщалось, Минтранс в 2016 году предложил увеличить до 5-10 тысяч рублей штраф для автомобилистов за пересечение железнодорожного пути при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора, мотивируя это ростом числа аварий на железнодорожных переездах.

Увеличение штрафов может привлечь в бюджет дополнительные 846 миллиардов рублей подсчитали в Минтрансе.

Эти активности явились следствием страшной трагедии, случившийся 6 октября 2017 года в районе станции Покров Владимирской обл , тогда автобус с 58 пассажирами заглох на железнодорожном переезде, после чего в него врезался поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород. Погибли 16 человек.

В РЖД не раз сообщали, что госкомпания несет значительные убытки от происшествий на железнодорожных переездах.

Штраф за мойку машин в водоемах может вырасти до 50 тысяч

Также на этой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий резкое увеличение штрафов за нарушение санитарных норм на берегах водоемов. Территорию вокруг них предлагается разбить на три зоны, и в самой первой штрафы для граждан могут составить от 20 до 50 тысяч рублей.

Эксперты отметили, что под такие санкции могут попасть и автомобилисты, помывшие машину в реке или озере на территории этих зон.