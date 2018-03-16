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Водитель саратовской маршрутки сбил свою ровесницу
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Водитель саратовской маршрутки сбил свою ровесницу 

Новости Саратова 10 часов назад
Фото: Новости Саратова
Инцидент произошел в Ленинском районе областного центра в пятницу 16 марта.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в городской ГИБДД, в 09:40 на пересечении проспекта 50-лет Октября с улицей Деловая в Ленинском районе областного центра был сбит пешеход.
Выяснилось, что пассажирский автобус Mercedes, который следовал по маршруту №52 под управлением 32-летнего водителя, сбил переходившую дорогу женщину. Примечательно, что потерпевшая оказалась ровесницей шофера.
В настоящий момент пострадавшая находится на месте ДТП и ждет скорую помощь, которая должна выяснить, насколько серьезно травмирована саратовчанка. Дорожные полицейские уже выясняют обстоятельства утреннего происшествия.
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