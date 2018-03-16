На трассе Тюмень — Омск столкнулись две иномарки: пострадал 37-летний водитель Toyota

Две иномарки столкнулись на 138-м километре трассы Тюмень Омск накануне вечером, 15 марта. Водитель Toyota на скорости догнал Hyundai и, не успев притормозить, протаранил корейскую иномарку. В результате столкновения гонщик получил серьёзную травму головы.

Водитель Hyundai не пострадал.

Подобная авария произошла накануне в Тюмени. На Широтной столкнулись две иномарки. В ДТП пострадали двое, в том числе пятилетняя девочка.

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