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На трассе Тюмень — Омск столкнулись две иномарки: пострадал 37-летний водитель Toyota
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На трассе Тюмень — Омск столкнулись две иномарки: пострадал 37-летний водитель Toyota 

72.ru 10 часов назад
Фото: 72.ru
Две иномарки столкнулись на 138-м километре трассы Тюмень — Омск накануне вечером, 15 марта. Водитель Toyota на скорости догнал Hyundai и, не успев притормозить, протаранил корейскую иномарку. В результате столкновения гонщик получил серьёзную травму головы.
— Но пройти медосвидетельствование на опьянение житель Армизонского района, водитель Toyota, отказался, — прокомментировала 72.ru Анжела Борисова, руководитель отделения пропаганды ГИБДД по Тюменской области.
Водитель Hyundai не пострадал.
Подобная авария произошла накануне в Тюмени. На Широтной столкнулись две иномарки. В ДТП пострадали двое, в том числе пятилетняя девочка.
Если вы стали очевидцем этой аварии или другого происшествия, знаете обстоятельства произошедшего, у вас есть фото или видео, то свяжитесь с дежурным журналистом: напишите в сообщения нашей группы во «ВКонтакте», либо в WhatsApp или Viber по телефонам: +7-922-261-00-52 (Мария Токмакова) и +7-982-921-29-62 (72.ru).
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