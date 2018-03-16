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В России увеличат штраф за нарушение правил проезда через ж/д переезды
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В России увеличат штраф за нарушение правил проезда через ж/д переезды 

Ivyborg.ru 10 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об усилении административной ответственности за нарушение правил пересечения железнодорожных путей транспортными средствами, текст распоряжение опубликован на сайте кабмина.
«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 12.10 КоАП, которое устанавливает санкцию за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей (в настоящее время — 1 тысяча рублей)", — следует из текста распоряжения.
Отмечается, что законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 1 марта 2018 года.
Напомним, в Ленинградской области 17 февраля поезд «Ласточка» протаранил автобус. Рейсовый автобус, в котором находилось 15 пассажиров, выехал на переезд во время запрещающего сигнала светофора. В РЖД уточнили, что пострадавших в результате происшествия нет.
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