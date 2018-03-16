В Шадринске цементовоз въехал в ВАЗ

Шадринске столкнулись грузовой и легковой автомобили. ДТП произошло около 8:30 в районе дома № 29 по улице Архангельского.

— 21-летний житель города, управляя автоцементовозом HINO Ranger, на перекрестке не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2107, у которого было преимущество. Машины столкнулись, в результате происшествия водитель ВАЗа — 25-летний мужчина и его спутница — 28-летняя женщина — получили травмы, — сообщает отделение пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области

Виновник происшествия от проверки на состояние опьянения отказался, в ДТП не пострадал.