«Впервые за 10 лет»: Виктория Дайнеко попала в аварию

Виктория Дайнеко сообщила своим фанатам неприятное известие и изрядно напугала их. В своем микроблоге певица призналась, что попала в аварию и осталась без собственного средства передвижения.

Виктория Дайнеко поведала в своем Инстаграме, что попала в аварию, однако, по всей видимости, она была несерьезная, поэтому фанатам не о чем беспокоиться. Артистка показала себя живую и здоровую, сообщив, что последний раз попадала в подобную ситуацию очень давно. Поклонники поняли, что Дайнеко аккуратно водит автомобиль, а легкое столкновение посчитали просто маленькой неудачей, которая рано или поздно случается у всех водителей. «Грустный #wheelygram от человека который попал в Аварию впервые за 10 лет и осталась без машины, а впереди 4 мероприятия за один вечер. Но главное всегда есть кто-то, кто спасет», — написала она.

Те пользователи рунета, которые имеют собственные автомобили, признались, насколько сильно они понимают состояние Виктории. По их словам, остаться без машины, как остаться без рук. Фолловеры рассказали, что так привыкают передвигаться самостоятельно, что с трудом находят в себе силы пересесть в метро, маршрутку или такси, если вдруг отдают машину в сервис на ремонт. Подписчики пожелали Дайнеко поскорее «вылечить» свою машину и снова сесть за руль. Ко всему прочему, как показал микроблог певицы, у неё есть альтернатива настоящему авто в виде игрушечного Мерседеса. Недавно Виктория поделилась фотографией игрушки, поведав, что её ей подарил «любимый».

А на днях Виктория Дайнеко призналась в том, что не против завести второго ребенка. Поклонники заверили, что артистка обязательно найдет своего мужчину и вновь обретет счастье материнства.