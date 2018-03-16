Ещё
«Впервые за 10 лет»: Виктория Дайнеко попала в аварию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Впервые за 10 лет»: Виктория Дайнеко попала в аварию 

Eva.ru 11 часов назад
Фото: Eva.ru
Виктория Дайнеко сообщила своим фанатам неприятное известие и изрядно напугала их. В своем микроблоге певица призналась, что попала в аварию и осталась без собственного средства передвижения.
Виктория Дайнеко поведала в своем Инстаграме, что попала в аварию, однако, по всей видимости, она была несерьезная, поэтому фанатам не о чем беспокоиться. Артистка показала себя живую и здоровую, сообщив, что последний раз попадала в подобную ситуацию очень давно. Поклонники поняли, что Дайнеко аккуратно водит автомобиль, а легкое столкновение посчитали просто маленькой неудачей, которая рано или поздно случается у всех водителей. «Грустный #wheelygram от человека который попал в Аварию впервые за 10 лет и осталась без машины, а впереди 4 мероприятия за один вечер. Но главное всегда есть кто-то, кто спасет», — написала она.
Те пользователи рунета, которые имеют собственные автомобили, признались, насколько сильно они понимают состояние Виктории. По их словам, остаться без машины, как остаться без рук. Фолловеры рассказали, что так привыкают передвигаться самостоятельно, что с трудом находят в себе силы пересесть в метро, маршрутку или такси, если вдруг отдают машину в сервис на ремонт. Подписчики пожелали Дайнеко поскорее «вылечить» свою машину и снова сесть за руль. Ко всему прочему, как показал микроблог певицы, у неё есть альтернатива настоящему авто в виде игрушечного Мерседеса. Недавно Виктория поделилась фотографией игрушки, поведав, что её ей подарил «любимый».
А на днях Виктория Дайнеко призналась в том, что не против завести второго ребенка. Поклонники заверили, что артистка обязательно найдет своего мужчину и вновь обретет счастье материнства.
Eva.ru: последние новости
Без вспышек и любопытных глаз: отпевание Олега Табакова будет закрытым «Никто не может ее осуждать»: Людмилу Крылову не увидели на панихиде Олега Табакова Сын Софии Ротару рассказал, кому навсегда отдано ее сердце
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе13
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию239
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури33
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе226
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской201
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение