Оператор каршеринга «Делимобиль» не зафиксировал серьезных случаев воровства в своих автомобилях в 2017 г.

Он отметил, что был один случай кражи дверей в прошлом году и несколько несерьезных: «дворники», коврики.

«На таком объеме машин, который есть у нас сейчас, можно сказать, что наши клиенты сознательные и ответственные», — заключил Л. Сысоев.