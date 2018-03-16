Оператор каршеринга «Делимобиль» не зафиксировал серьезных случаев воровства в своих автомобилях в 2017 г. 

, сообщил Агентству городских новостей «Москва» генеральный директор компании Леонид Сысоев. «В 2017 и в 2018 гг. серьезных случаев воровства зафиксировано не было», — сказал Л. Сысоев.
Он отметил, что был один случай кражи дверей в прошлом году и несколько несерьезных: «дворники», коврики.
«На таком объеме машин, который есть у нас сейчас, можно сказать, что наши клиенты сознательные и ответственные», — заключил Л. Сысоев.
«Делимобиль» — сервис поминутной аренды автомобиля, работающий в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Грозном и Новосибирске.