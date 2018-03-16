На трассе «Сургут — Нижневартовск» в ДТП пострадали трое

Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 марта около 9 часов на 175 км автодороги « Сургут Нижневартовск » Нижневартовского района.

Водитель на автомобиле «Daewoo NEXIA GL» ехал из Сургута в сторону Нижневартовска. Машину занесло и выбросило на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автомобилем «Hyundai Solaris».

В результате аварии водители обоих транспортных средств и пассажир «Hyundai» , мужчина 1987 года рождения, получили травмы.