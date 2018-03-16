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На трассе «Сургут — Нижневартовск» в ДТП пострадали трое
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На трассе «Сургут — Нижневартовск» в ДТП пострадали трое 

АиФ Югра 11 часов назад
Фото: АиФ Югра
Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 марта около 9 часов на 175 км автодороги «Сургут — Нижневартовск» Нижневартовского района.
Водитель на автомобиле «Daewoo NEXIA GL» ехал из Сургута в сторону Нижневартовска. Машину занесло и выбросило на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автомобилем «Hyundai Solaris».
В результате аварии водители обоих транспортных средств и пассажир «Hyundai», мужчина 1987 года рождения, получили травмы.
Как отмечает окружная ГИБДД, всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.
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