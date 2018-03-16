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В Оренбуржье на орской трассе установили «Кордон»
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В Оренбуржье на орской трассе установили «Кордон» 

АиФ-Оренбург 11 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбургской районе установлен стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД «Кордон».
Новый рубеж контроля появился на 35 км трассы Оренбург-Орск— Шильда гр. Челябинской области в районе поселка Приуральский.
В Оренбургском районе на участке орской трассы установили. Комплекс видеофиксации нарушений «Кордон» работает на 35 километре автодороги Оренбург — Орск — Шильда гр. Челябинской области
«С информацией об имеющихся неоплаченных штрафах ГИБДД, вынесенных в отношении собственников транспортных средств, за нарушение ПДД, можно самостоятельно ознакомиться на портале Государственных и муниципальных услуг РФ (www.gosuslugi.ru) и на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru)», — напоминают в Госавтоинспекции региона.
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