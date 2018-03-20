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Ночью в Оренбурге на Салмышской столкнулись «Рено» и «Киа»
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Ночью в Оренбурге на Салмышской столкнулись «Рено» и «Киа» 

ProOren 31 минуту назад
Фото: ProOren
Сегодня ночью в Оренбурге на перекрестке улиц Салмышская и Юных Ленинцев произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей — «Рено Логан» и «Киа Спектра». Как сообщили в пресс-службе МВД области, водитель «Рено» не уступил дорогу «Киа», которая двигалась по главной дороге.
В результате аварии водитель «Рено» с сотрясением головного мозга и переломом ребер госпитализирован. Двое пассажиров «Киа» обращались за помощью к медикам, но госпитализация им не потребовалась.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку, после которой будет принято правовое решение.
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