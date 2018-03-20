Ночью в Оренбурге на Салмышской столкнулись «Рено» и «Киа»

Сегодня ночью в Оренбурге на перекрестке улиц Салмышская и Юных Ленинцев произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей — «Рено Логан» и «Киа Спектра». Как сообщили в пресс-службе МВД области, водитель «Рено» не уступил дорогу «Киа», которая двигалась по главной дороге.

В результате аварии водитель «Рено» с сотрясением головного мозга и переломом ребер госпитализирован. Двое пассажиров «Киа» обращались за помощью к медикам, но госпитализация им не потребовалась.