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На остановке АТП в Оренбурге столкнулись ВАЗ и ПАЗ
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На остановке АТП в Оренбурге столкнулись ВАЗ и ПАЗ 

ProOren 3 часа назад
Фото: ProOren
Днем 20 марта в Оренбурге в районе остановки АТП столкнулись ВАЗ-2107 и пассажирский автобус, следовавший по маршруту №51. Как сообщили в пресс-службе МВД области, в результате аварии пострадал водитель легковушки.
На месте работают правоохранители, предстоит выяснить, кто нарушил правила и стал виновником ДТП. По словам очевидцев, на запрещающий сигнал светофора поехал водитель ВАЗа, не уступив дорогу автобусу. Официальный комментарий сотрудников ГИБДД ожидается. Пока известно, что никто из пассажиров автобуса, к счастью, не пострадал.
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