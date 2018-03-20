На остановке АТП в Оренбурге столкнулись ВАЗ и ПАЗ 

Днем 20 марта в Оренбурге в районе остановки АТП столкнулись ВАЗ-2107 и пассажирский автобус, следовавший по маршруту №51. Как сообщили в пресс-службе МВД области, в результате аварии пострадал водитель легковушки.
На месте работают правоохранители, предстоит выяснить, кто нарушил правила и стал виновником ДТП. По словам очевидцев, на запрещающий сигнал светофора поехал водитель ВАЗа, не уступив дорогу автобусу. Официальный комментарий сотрудников ГИБДД ожидается. Пока известно, что никто из пассажиров автобуса, к счастью, не пострадал.