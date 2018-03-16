В Челябинске маршрутный ПАЗ подмял под себя BMW

Серьезная авария с участием пассажирского микроавтобуса произошла вечером 15 марта в Советском районе города. На пересечении улиц Воровского и Курчатова в столкновении сошлись маршрутный ПАЗ № 17 и белый BMW.

ПАЗ буквально впечатался в боковую часть легковой иномарки

— Авария произошла около 16:10. 49-летний водитель ПАЗа, проезжая перекресток, столкнулся с BMW, за рулем которого находилась 39-летняя женщина, — рассказал начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску Андрей Шерстобитов.

ПАЗ подбил BMW на перекрестке

Ранены в аварии были два человека — автомобилистка из BMW и ее маленький пассажир — 12-летний мальчик. Пострадавших с места происшествия доставили в больницу.

Удар пришелся как раз по водителю BMW Водитель ПАЗа сразу после аварии не смог объяснить сотрудникам ГИБДД, из-за чего произошло ДТП. Задуматься его заставил и вопрос о том, на какой сигнал светофора он выехал на перекресток.

— На моргающий, — заявил мужчина после продолжительного молчания. — Я проехать не успел, потому что BMW пролетел.

В момент аварии в салоне маршрутки находились пассажиры. В результате аварии они не пострадали. Все причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Еще одна авария с участием маршрутки произошла в Челябинске днем ранее, 14 марта. На пересечении улиц Горького и Карпенко пассажирский Citroen №91 сбил школьницу, переходившую дорогу по «зебре». А утром 10 февраля на пешеходном переходе на ЧТЗ столкнулись иномарка и маршрутное такси. 27 января в Чурилово в утреннем столкновении маршрутки № 86 и иномарки пострадало два человека. Водитель маршрутки Ford Transit, чтобы избежать столкновения с остановившейся впереди машиной, выехал на полосу встречного движения, где врезался в Toyota Passo с женщиной за рулём. На улице Кузнецова, неподалеку от психоневрологической больницы, 20 января столкнулись маршрутка № 14 и Mazda 3. Пострадал водитель иномарки и двое его пассажиров. Момент ДТП с маршруткой, в которую влетел южноуралец-бесправник, попал в объектив видеорегистратора. В том ДТП на Тургоякском шоссе в Миассе 11 января пострадали водитель маршрутки и его пассажир, а виновник аварии погиб. А при столкновении иномарки с маршруткой 6 января травмы получили пять человек, в том числе пассажиры маршрутки. В этом ДТП около ТРК «Родник» водитель на иномарке разворачивался через двойную сплошную.

Ситуация с маршрутками в Челябинске достигла точки кипения: читатели завалили нас жалобами и видеофайлами с нарушениями водителей общественного транспорта. Поэтому сайт 74.ru и ГИБДД и городское управление транспорта запустили совместный проект «Лови маршрутку», в котором мы рассказываем о маршрутчиках, нарушающих Правила дорожного движения. Информацию о нарушителях присылайте по адресу Написать письмо. Пожалуйста, указывайте в теме письма «Нарушение общественного транспорта».

О том, как получить страховые выплаты, если вы пострадали в ДТП с маршруткой, читайте в нашем материале. О «маршруточном беспределе» в Челябинске — в статье 74.ru.