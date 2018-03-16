Не заметили светофор: на Красном проспекте столкнулись три автомобиля

Утром 16 марта на Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска столкнулись автомобили ВАЗ 2105, Toyota Platz и Toyota Prius.

ДТП случилось около 10:20 на перекрёстке Красного проспекта и улицы Ядринцевской.

«Автомобиль ВАЗ двигался по Красному проспекту со стороны площади Ленина. Toyota Platz и Toyota Prius двигались по улице Ядринцевской со стороны Мичурина, стояли на запрещающий сигнал светофора. Когда им загорелся зелёный, они начали движение и ВАЗ 2105 влетел в них. Обе Тойоты столкнулись так же с друг другом. Как поясняет водитель ВАЗа, он не обратил внимание какой сигнал светофора горел, когда въезжал на перекресток», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».

По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД . Согласно сервису Яндекс. Пробки в 10:57 на пересечении улиц скопилась пробка, а скорость движения не превышала 5 км/ч.

Ранее стало известно, что на улице Станиславского в аварию попали автобус № 43 и троллейбус № 24.