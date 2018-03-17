Водитель «Тойоты» устроил гонку с автоинспекторами

Сегодня во второй половине дня водитель Toyota Vista попытался скрыться от инспекторов ГИБДД

По словам Дмитрия, очевидца событий, история с погоней началась после того, как молодой человек за рулём Toyota повздорил с двумя девушками.

«Ехал по улице Жуковского в сторону городского аэропорта, рядом в потоке ехала машина ДПС, все было спокойно, но на перекрестке Жуковского-Северная, произошел конфликт между девушками и водителем белой Toyota Vista. Инспекторы ДПС решили выяснить причину конфликта, но водитель Vista не горел желанием с ними разговаривать. Через пару минут погони, виста ударила в зад Mark II, и попала в пробку, где и была задержана ДПС», — написал на редакционную почту Дмитрий, очевидец происшествия.

В беседе с корреспондентом НГС мужчина рассказал, что внимание сотрудников ГИБДД привлекли резкие маневры водителя иномарки.

«Этот парень на Vista от этих девчонок отъезжает — она [одна из них] стоит его и на телефон снимает. Тут гаишники увидели, что резкие у него маневры, они мигалки включают — вроде как, остановиться [приказывают]. Ну, он газу и вверх по Жуковке », — пояснил собеседник издания.

«По предварительным данным, экипажем ГИБДД действительно было осуществлено преследование автомобиля Toyota Vista, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия. После непродолжительной погони водитель был задержан. В настоящее время гражданин направлен на освидетельствование», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе не смогли подтвердить, что во время задержания водитель Toyota Vista зацепил Toyota Mark II.

Это уже не первый случай за неделю, когда водитель пытается скрыться от автоинспекторов. Вчера НГС писали о погоне, в которую ввязались сотрудники ГИБДД на Западном жилмассиве. По предварительным данным, водитель BMW уже был лишён прав.