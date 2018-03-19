Водителей РФ обязали надевать одежду со светоотражающими элементами

Вступило в силу очередное изменение в ПДД, которое подразумевает то, что каждый водитель, который собирается выходить на проезжую часть в тёмное время суток, обязан надевать одежду со светоотражающими элементами.

Сослано официальной статистике, в прошлом году было зафиксировано триста восемьдесят шесть наездов на водителей, которые вышли ночью на проезжую часть. В результате таких ДТП погибло шестьдесят семь человек, а около трёхсот пятидесяти получили травмы разной степени. Более того, с начала года уже было зафиксировано тридцать семь подобных транспортных происшествий.

В настоящее время не предусмотрено наказание для тех водителей, которые будут пренебрегать вступившим в силу правилом. Однако, профильные чиновники размышляют над этим вопросом и обещают, что в скором времени определённая ответственность за нарушение положения всё-таки будет. И делается это только ради безопасности жизни самих водителей, которые вынуждены останавливаться посреди трассы ночью и выходить из машины. Штраф в тысячу рублей придётся заплатить только если автомобиль в пути поломается, но не будут включены аварийные знаки.

Напомним, что три года назад вступил в силу закон, который обязывает пешеходов вне населённых пунктов носить светоотражающую одежду. Штраф за неисполнение правила — пятьсот рублей. По мнению экспертов, пешеходам стоит оснащать одежду несколькими небольшими нашивками, в таком случае вероятность быть незамеченным водителем на дороге будет минимальной.