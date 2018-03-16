Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложит правительству обязать предприятия оснащать детскую, школьную и спортивную одежду светоотражающими элементами. Парламентарий отметил, что требования будут касаться как отечественных, так и зарубежных поставщиков. По предварительным подсчетам дополнительные элементы могут стать причиной подорожания товаров на 10-15%, пишет «Парламентская газета». Восемнадцатого марта в силу вступает постановление, которое обязывает водителей надевать светоотражающие куртку или жилет в случае вынужденной остановки авто вне населенных пунктов при покидании автомобиля. Наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах.