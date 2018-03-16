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Светоотражающие элементы на верхней одежде в РФ могут стать обязательными — СМИ
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Светоотражающие элементы на верхней одежде в РФ могут стать обязательными — СМИ 

Авторадио 12 часов назад
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложит правительству обязать предприятия оснащать детскую, школьную и спортивную одежду светоотражающими элементами. Парламентарий отметил, что требования будут касаться как отечественных, так и зарубежных поставщиков. По предварительным подсчетам дополнительные элементы могут стать причиной подорожания товаров на 10-15%, пишет «Парламентская газета». Восемнадцатого марта в силу вступает постановление, которое обязывает водителей надевать светоотражающие куртку или жилет в случае вынужденной остановки авто вне населенных пунктов при покидании автомобиля. Наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах.
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