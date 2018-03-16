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Движение электрички из Москвы в Петушки задерживается почти на полчаса из-за травмирования человека
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Движение электрички из Москвы в Петушки задерживается почти на полчаса из-за травмирования человека 

Агентство «Москва» 13 часов назад
Движение пригородного электропоезда по маршруту Москва-Петушки на Горьковском направлении Московской железной дороги задерживается почти на полчаса из-за травмирования человека. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.
«Горьковское направление. Задержан поезд №6904 (Москва-Петушки) на 25 минут. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через ж/д пути», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили гражданам о необходимости быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге.
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