Под «Ниву» на Плодородной попала саратовчанка

Сбитая внедорожником пенсионерка оказалась в больнице.

Очевидцы происшествия сообщили интернет-изданию «Новости Саратова», что инцидент произошел на улице Плодородная областного центра вечером 15 марта возле дома №2.

Ехавший за рулем отечественного автомобиля «Нива» мужчина не пропустил переходившую по пешеходному переходу 59-летнюю женщину. В результате саратовчанка оказалась под колесами машины.