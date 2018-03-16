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Под «Ниву» на Плодородной попала саратовчанка
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Под «Ниву» на Плодородной попала саратовчанка 

Новости Саратова 13 часов назад
Фото: Новости Саратова
Сбитая внедорожником пенсионерка оказалась в больнице.
Очевидцы происшествия сообщили интернет-изданию «Новости Саратова», что инцидент произошел на улице Плодородная областного центра вечером 15 марта возле дома №2.
Ехавший за рулем отечественного автомобиля «Нива» мужчина не пропустил переходившую по пешеходному переходу 59-летнюю женщину. В результате саратовчанка оказалась под колесами машины.
С травмами жительница Саратова была госпитализирована медиками. Дорожные полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
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