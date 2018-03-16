Автомобиль-двойник обнаружили в грузовике алтайские пограничники 

Автомобиль-двойник обнаружили пограничники в автомобильном пункте пропуска «Веселоярск» в Рубцовском районе Алтайского края.
Toyota Caldina имела идентичные оригиналу документы, технические характеристики, номерные знаки на агрегатах и кузове, за исключением одной недостающей цифры (это и позволило вскрыть обман).
Автомобиль пытались ввезти из Новосибирска в Семей (Казахстан) в кузове грузовика, замаскировав его запчастями и различными товарами. Транспортное средство передали в отдел ГИБДД МО России «Рубцовский» для дальнейшего разбирательства.