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Автомобиль-двойник обнаружили в грузовике алтайские пограничники
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Автомобиль-двойник обнаружили в грузовике алтайские пограничники 

АиФ — Алтай 13 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Автомобиль-двойник обнаружили пограничники в автомобильном пункте пропуска «Веселоярск» в Рубцовском районе Алтайского края.
Toyota Caldina имела идентичные оригиналу документы, технические характеристики, номерные знаки на агрегатах и кузове, за исключением одной недостающей цифры (это и позволило вскрыть обман).
Автомобиль пытались ввезти из Новосибирска в Семей (Казахстан) в кузове грузовика, замаскировав его запчастями и различными товарами. Транспортное средство передали в отдел ГИБДД МО России «Рубцовский» для дальнейшего разбирательства.
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