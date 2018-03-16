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Автобус и троллейбус с пассажирами попали в аварию на Станиславского
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Автобус и троллейбус с пассажирами попали в аварию на Станиславского 

ngs.ru 13 часов назад
Фото: ngs.ru
Утром 16 марта на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска в аварию попали автобус №43 и троллейбус №24.
Оба участника ДТП ехали со стороны площади Труда, авария случилась в 9:08 на остановке «Монумент славы».
«Один вроде бы отъезжал, другой заезжал на остановку. Ехали с пассажирами, но после аварии высадили всех. Сейчас стоят, перекрыли две полосы», — рассказали корреспонденту НГС в службе аварийных комиссаров «Альянс».
По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал.
Аварии с общественным транспортом нередко приводят к пробкам. В начале недели, 12 марта, у площади Станиславского столкнулись автомобиль «Мазда» и троллейбус, который после аварии перегородил проезжую часть и спровоцировал серьёзный затор.
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