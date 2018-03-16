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Fox: при обрушении пешеходного моста погибли как минимум 4 человека
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Fox: при обрушении пешеходного моста погибли как минимум 4 человека 

ТАСС 15 часов назад
НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Не менее четырех человек погибли в результате обрушения в четверг моста для пешеходов в американском городе Майами (штат Флорида). Об этом заявил начальник пожарного управления округа Майами — Дейд Дэйв Дауни.
"На данный момент мы обнаружили тела четырех человек", — сказал он во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News. По словам Дауни, поисковые работы и разбор завалов продолжаются. Власти не исключают, что число жертв может возрасти.
В результате происшествия не менее 10 человек получили травмы и были доставлены в больницы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. По словам административного главы округа Майами-Дейд Карлоса Гименеса, под обломками моста оказались погребены не менее восьми автомобилей.
Ранее сенатор от штата Флорида Билл Нельсон заявил журналистам местного филиала телеканала CBS, что в результате происшествия, по его данным, погибли от шести до 10 человек. Правоохранительные органы не подтверждали эту информацию. По их словам, разбор завалов продолжается и назвать точное число погибших пока не представляется возможным.
На момент обрушения мост не был до конца достроен, однако его основную секцию массой около 950 тонн установили в минувшие выходные. Мост через семиполосное шоссе строился преимущественно для студентов Флоридского международного университета, которые не могли быстро добраться до студгородка из-за наличия автострады. Открытие моста было запланировано на начало следующего года.
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