Ещё
Массовое ДТП произошло этой ночью во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Массовое ДТП произошло этой ночью во Владивостоке 

Primpress 16 часов назад
Фото: Primpress
Вечером 15 марта в районе улицы Херсонская, 8 произошло массовое, сообщает PRIMPRESS. Фото и видео происшествия размещены в ДПС-пабликах в Instagram.
Как сообщают очевидцы, причиной тому стал снежный накат и наледь во дворе дома по указанному адресу. Спуск в этом районе очень скользкий, и даже опытному водителю сложно справиться с управлением.
За полчаса образовалось ДТП из четырех машин. Со временем количество пострадавших машин возросло до восьми.
Отдельные подписчиков удивляет, что зная ситуацию, автолюбители не оставляют надежды благополучно преодолеть спуск.
A post shared by ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Mar 15, 2018 at 5:38am PDT  A post shared by Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on Mar 15, 2018 at 5:49am PDT
Primpress: последние новости
Во Владивостоке автобус на ходу лишился колес Приморцев дважды удивило фото из Находки Автомобилисты рассказали, где находится «дорога смерти» в Приморье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе13
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию244
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури36
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе229
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской202
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение