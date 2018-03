Массовое ДТП произошло этой ночью во Владивостоке

Вечером 15 марта в районе улицы Херсонская, 8 произошло массовое, сообщает PRIMPRESS. Фото и видео происшествия размещены в ДПС-пабликах в Instagram.

Как сообщают очевидцы, причиной тому стал снежный накат и наледь во дворе дома по указанному адресу. Спуск в этом районе очень скользкий, и даже опытному водителю сложно справиться с управлением.

За полчаса образовалось ДТП из четырех машин. Со временем количество пострадавших машин возросло до восьми.

Отдельные подписчиков удивляет, что зная ситуацию, автолюбители не оставляют надежды благополучно преодолеть спуск.

