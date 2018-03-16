Полиция Киева с трудом справилась с хулиганами в супермаркете

Несколько нарядов полиции не смогли справиться с группой подростков, которые устроили дебош в одном из киевских магазинов. Инцидент попал на видео. Запись опубликовал «Киев Оперативный» в Facebook.

По данным агентства, девушки в возрасте около 16–17 лет принялись ломать витрины в магазине «Ашан» на улице Берковецкой. Когда их попытались успокоить охранники, на помощь девицам пришла группа молодых людей. Пришлось вызвать полицию.

Полицейские также были атакованы агрессивными юношами, однако хулиганов все же удалось задержать. Видеозапись доступна по ссылке.

Когда задержанных выводили на улицу, компания приятелей попыталась отбить молодых людей у полицейских. Стражам порядка пришлось вызвать подкрепление. По словам очевидцев, на месте происшествия работало четыре наряда правоохранителей.

Водитель мотоцикла по счастливой случайности избежал верной гибели на трассе во время столкновения двух автомобилей. Видеозапись инцидента, сделанную камерой регистратора, опубликовал «360».