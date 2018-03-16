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В Госдуме предложат сделать обязательными светоотражающие элементы одежды
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В Госдуме предложат сделать обязательными светоотражающие элементы одежды 

РИА Новости 18 часов назад
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложит правительству РФ обязать предприятия оснащать детскую, школьную и спортивную одежду светоотражающими элементами, сообщает "Парламентская газета".
Восемнадцатого марта в силу вступает постановление, обязующее водителей надевать светоотражающие куртку или жилет водителей в случае вынужденной остановки транспортного средства вне населенных пунктов при покидании автомобиля. Наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах.
"Необходимо разработать обязательные, а не рекомендательные стандарты для каждой группы товаров: школьная одежда, детская, спортивная и туристическая… профильные предприятия должны строго соблюдать эти нацстандарты", — пояснил газете автор инициативы.
Лысаков отметил, что требования будут касаться как отечественных, так и зарубежных поставщиков.
По предварительным подсчетам дополнительные элементы могут стать причиной подорожания товаров на 10-15%. «Но вопрос касается безопасности россиян… это сфера ответственности государства. Государство обязано защищать жизнь и здоровье граждан не только повышением штрафов за нарушение правил дорожного движения или введением новых карательных мер к правонарушителям, но и регулированием деятельности промышленников в интересах безопасности людей», — считает Лысаков.
По статистике, за шесть месяцев 2017 года на российских дорогах в темное время суток были зарегистрированы более 7,5 тысячи наездов на пешеходов. Это на 10,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В результате погибли более 1,3 тысячи человек, еще более 6,5 тысячи человек пострадали.
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