«Руль был в крови»: возле театра оперы и балета жёстко столкнулись две иномарки 

В четверг вечером на перекрёстке проспекта Ленина и Мамина-Сибиряка дорогу не поделили Nissan и SsangYong.
— Nissan двигался по Мамина-Сибиряка от Первомайской в сторону Малышева, а SsangYong ехал по Ленина, — рассказал очевидец, — На перекрёстке Nissan влетел в бок SsangYong, за рулём которого находился мужчина лет шестидесяти. Удар пришёлся прямо в водительскую дверь. Сработали подушки безопасности. Водителю SsangYong очень повезло: ему только поранило руку. Руль был в крови.
— Как я поняла, SsangYong не уступил дорогу, — рассказала екатеринбурженка Анна.
Владелец SsangYong, несмотря на порезанную руку, отказался ехать в больницу. Мужчина за рулём Nissan X-Trail травм не получил. После аварии водители разбитых кроссоверов утверждали, что ехали на зелёный свет, и не нарушали правил. Виновника установит ГИБДД.