Чудесное спасение мотоциклиста попало на видео

Водитель мотоцикла по счастливой случайности избежал верной гибели на трассе во время столкновения двух автомобилей. Видеозапись инцидента, сделанную камерой регистратора, опубликовало издание Express.

Одна из машин внезапно вылетает со встречной полосы и сталкивается с микроавтобусом. Мотоциклист проскакивает между ними, хотя это кажется совершенно невозможным.

Мужчина, наряженный в парик и платье принцессы Эльзы из мультфильма «Холодное сердце» помог вытолкнуть из сугроба полицейский автомобиль на улице в Бостоне. Очевидцы поделились видеозаписью забавного случая в социальных сетях.