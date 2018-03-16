Житель Казани брызнул газом в лицо отказавшемуся его пропустить водителю скорой

Владелец кроссовера Hyundai ix35 атаковал водителя реанимобиля, который отказался уступить ему дорогу в одном из дворов Казани . Жительница многоэтажки сняла конфликт на видео.

Решающим аргументом в споре стал газовый баллончик, который владелец иномарки пустил в ход после безуспешных попыток уговорить водителя служебной машины с включенными проблесковыми маячками сдать вперед и уступить ему место. Очевидцы утверждают, что торопившийся местный житель угрожал собеседнику и оскорблял его.

"Водитель наш ответил отказом, объяснив это тем, что он ожидает бригаду и госпитализацию больного. Данный ответ не устроил молодого человека, и он достал газовый баллончик и направил струю в лицо водителю", — рассказал "Интерфаксу" представитель станции скорой помощи.

Когда водитель вышел из салона, чтобы глотнуть свежего воздуха, его противник повторно брызнул из баллона, после чего сел за руль и, сдав назад, уехал. Пострадавший мужчина самостоятельно доставил больного в госпиталь, после чего сам обратился к медикам и написал объяснительную записку.