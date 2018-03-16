Перевозить детей смогут лишь автобусы с «чёрными ящиками»

Кабмин намерен изменить требования к участникам госзакупок на оказание услуг по перевозке детей. В частности, допускать к конкурсу планируют лишь компании, которые успели оборудовать автобусы тахографами. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Тахограф станет нормой

Тахограф — это система контроля за соблюдением водителем режимов движения, труда и отдыха. Прибор непрерывно индексирует и регистрирует такие показатели, как скорость движения транспортного средства, километраж пробега, распорядок работы водителей. То есть устройство хоть и с натяжкой, но можно сравнить с так называемым чёрным ящиком в самолётах. И так же, как и бортовые самописцы для воздушных судов, для детских автобусов тахометр в скором времени может стать нормой.

«Внесение предлагаемых изменений направлено на повышение безопасности перевозок организованных групп детей, обеспечение защиты их жизни и здоровья», — сказано в пояснительной записке к проекту постановления о новых требованиях к перевозчикам.

В документе также содержится ещё одно принципиальное предложение — автобусы должны быть выпущены не более чем за 10 лет до даты проведения конкурса и оснащены оборудованием спутниковой навигации ГЛОНАСС или GPS/ГЛОНАСС. Аналогичные требования уже предусмотрены Правилами организованной перевозки детей автобусами, утверждёнными в декабре 2013 года. Теперь их просто предлагают учитывать сразу — на уровне конкурса на предоставление услуг.

Для введения таких мер есть свои причины. В прошлом году был зафиксирован настоящий всплеск числа аварий с участием пассажирского транспорта. В серьёзные ДТП автобусы попадали едва ли не каждую неделю. Всего в 2017 году произошло пять тысяч серьёзных аварий с автобусами. В них погибли 290 и были ранены 7700 человек. Для сравнения: в 2016 году жертвами ДТП стали 214 человек.

Опрошенные « Парламентской газетой » законодатели согласны с требованием Правительства об установке тахографов.

«Когда мы говорим о безопасности при перевозках, особенно если речь идёт о детях, перевозчикам надо быть готовыми к требованиям о тахографах, — сказал член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов ЛДПР ). — Здесь неуместно ссылаться на то, что для транспортных компаний их установка окажется накладной и надо их пожалеть».

Внесение предлагаемых изменений направлено на повышение безопасности перевозок организованных групп детей. Парламентарий напомнил, что реакции водителя в состоянии сильной усталости во многом аналогичны тем, что демонстрируют за рулём пьяные. «Нарушать режим труда и отдыха недопустимо, — подчеркнул депутат. — Однако многие транспортные компании заставляют работников это делать, и водители сидят на энергетиках. Конечно, это неправильно».

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин , в свою очередь, напомнил, что большинство проблем в сфере детских перевозок и несчастных случаев на транспорте связано именно с человеческим фактором.

Как «омолодить» автобусный парк

Вместе с тем попытка в приказном порядке «омолодить» автобусный парк страны некоторым парламентариям кажется не такой уж удачной. С 1 июля 2018 года должны вступить в силу изменения в законодательстве, предписывающие, что перевозка детей может осуществляться только на автобусах, с года выпуска которых прошло не более 10 лет. Что характерно: срок вступления в силу указанного ограничения уже не раз переносился. Сперва такое требование планировали ввести с 1 июля 2017 года, а потом с 1 января 2018 года.

«Далеко не все автобусы старше 10 лет могут быть опасными для передвижения. Особенно если мы говорим о туристических автобусах, — сказал Игорь Фомин. — К тому же не будем забывать: раз в полгода автобус проходят техосмотр, и если там обнаруживаются серьёзные поломки и дефекты, никто его использовать не разрешит».

Одно дело — установка тахографа, который стоит 30 тысяч рублей, и совсем другое дело, когда вне зависимости от технического состоянии автобуса компаниям придётся закупать новые.

Сенатор напомнил, что в отрасли туристических перевозок, в том числе детских, используются автобусы определённого класса — большие и дорогостоящие. «Автобусы должны быть современными, оснащены и туалетом, и холодильником. Такой автобус может стоить и 12, и 20 миллионов, — подчеркнул Игорь Фомин. — И одно дело — установка тахографа, который стоит 30 тысяч рублей, и совсем другое дело, когда вне зависимости от технического состоянии автобуса компаниям придётся закупать новые. Для многих компаний это окажется просто неподъёмным. В небольших муниципалитетах столько может стоить мини-гостиница».