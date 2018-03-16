Стало известно предварительное число погибших при обрушении моста во Флориде 

В результате обрушения пешеходного моста через проезжую часть В городе Майами штата Флорида погибли от 6 до 10 человек. На месте продолжаются спасательные работы, сообщает Reuters.
Сенатор США от штата Билл Нельсон рассказал, что не обошлось, без неприятных казусов: на место слетелось столько вертолетов местных СМИ, что из стрекота лопастей не получалось расслышать крики и стоны пострадавших под обломками. Полиции пришлось выходить с ними на связь и просить покинуть территорию, чтобы отыскать людей.
В момент обрушения мост находился ещё на стадии строительства, сообщили в компании Munilla Construction Management, которая этим и занималась. Там обещают провести расследование и выяснить причины трагедии. Напомним, обрушение произошло днем (около 21:00 по России) в четверг, 15 марта. Строящийся мост по сути являлся пешеходным переходом над шоссе с восемью полосами. Его длина была 53 метра, а вес 950 тонн