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Стало известно предварительное число погибших при обрушении моста во Флориде
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Стало известно предварительное число погибших при обрушении моста во Флориде 

Русская Семерка 19 часов назад
Фото: Русская Семерка
В результате обрушения пешеходного моста через проезжую часть В городе Майами штата Флорида погибли от 6 до 10 человек. На месте продолжаются спасательные работы, сообщает Reuters.
Сенатор США от штата Билл Нельсон рассказал, что не обошлось, без неприятных казусов: на место слетелось столько вертолетов местных СМИ, что из стрекота лопастей не получалось расслышать крики и стоны пострадавших под обломками. Полиции пришлось выходить с ними на связь и просить покинуть территорию, чтобы отыскать людей.
В момент обрушения мост находился ещё на стадии строительства, сообщили в компании Munilla Construction Management, которая этим и занималась. Там обещают провести расследование и выяснить причины трагедии. Напомним, обрушение произошло днем (около 21:00 по России) в четверг, 15 марта. Строящийся мост по сути являлся пешеходным переходом над шоссе с восемью полосами. Его длина была 53 метра, а вес 950 тонн
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