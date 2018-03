Водителя Mark II вытащили с того света после тяжелого ДТП на Русском

Тяжелая дорожная авария произошла на Русском острове во Владивостоке минувшим вечером, сообщает PRIMPRESS.

ДТП произошло в районе остановки «Лаборатория». По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Mark II не справился с управлением, его машину занесло и буквально намотало на столб.

В салоне авто находились два человека. Девушку-пассажира удалось вытащить из машины сразу, ее осмотрели медики и госпитализировали.

Водителя же зажало в салоне. Удар пришелся как раз на сторону водителя. Чтобы достать мужчину из груды железа, пришлось дожидаться приезда сотрудников МЧС . После того, как рулевого седана вытащили, медики приступили к реанимационным мероприятиям. Предварительно известно, что в итоге мужчину удалось откачать.

Очевидцы сообщают, что у водителя переломаны обе ноги. Также, по словам, свидетелей рулевой мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

