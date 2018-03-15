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Водителя Mark II вытащили с того света после тяжелого ДТП на Русском
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Водителя Mark II вытащили с того света после тяжелого ДТП на Русском 

Primpress 22 часа назад
Фото: Primpress
Тяжелая дорожная авария произошла на Русском острове во Владивостоке минувшим вечером, сообщает PRIMPRESS.
ДТП произошло в районе остановки «Лаборатория». По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Mark II не справился с управлением, его машину занесло и буквально намотало на столб.
В салоне авто находились два человека. Девушку-пассажира удалось вытащить из машины сразу, ее осмотрели медики и госпитализировали.
Водителя же зажало в салоне. Удар пришелся как раз на сторону водителя. Чтобы достать мужчину из груды железа, пришлось дожидаться приезда сотрудников МЧС. После того, как рулевого седана вытащили, медики приступили к реанимационным мероприятиям. Предварительно известно, что в итоге мужчину удалось откачать.
Очевидцы сообщают, что у водителя переломаны обе ноги. Также, по словам, свидетелей рулевой мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
A post shared by Автопатруль Приморских Дорог (@avtopatrul_prim) on Mar 15, 2018 at 6:32am PDT  A post shared by ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Mar 15, 2018 at 5:59am PDT  A post shared by ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Mar 15, 2018 at 6:11am PDT
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