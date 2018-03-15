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На трассе М-2 «Крым» автоледи на «Ниссане» протаранила двух «японцев»
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На трассе М-2 «Крым» автоледи на «Ниссане» протаранила двух «японцев» 

РИА 57 22 часа назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей произошло сегодня утром, 15 марта, на 335 километре автодороги в Мценском районе Орловской области.
По информации пресс-службы регионального УМВД, 24-летняя автоледи на автомобиле «Ниссан», начиная движение с обочины, протаранила автомобиль «Тойота». От удара иномарка столкнулась с двигавшимся по трассе автомобилем «Ниссан», которым управляла женщина 1974 года рождения.
В пресс-службе уточнили, что после аварии в больницу обратилась пассажирка второго «Ниссана», которая была госпитализирована. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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