На трассе М-2 «Крым» автоледи на «Ниссане» протаранила двух «японцев»

Дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей произошло сегодня утром, 15 марта, на 335 километре автодороги в Мценском районе Орловской области

По информации пресс-службы регионального УМВД, 24-летняя автоледи на автомобиле «Ниссан», начиная движение с обочины, протаранила автомобиль «Тойота». От удара иномарка столкнулась с двигавшимся по трассе автомобилем «Ниссан», которым управляла женщина 1974 года рождения.

В пресс-службе уточнили, что после аварии в больницу обратилась пассажирка второго «Ниссана», которая была госпитализирована. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.