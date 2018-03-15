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На выборы в Ярославле пустят дополнительные автобусы
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На выборы в Ярославле пустят дополнительные автобусы 

76.ru 23 часа назад
Фото: 76.ru
В Ярославле в день выборов пустят дополнительный транспорт. Мэрия города выдала расписание.
№ 55К улица Сахарова — Ярославль-Главный с учетом следования по ул. Красноборской и 1-му Сиреневому пр-ду до ул. Университетской, в прямом и обратном направлениях (с разворотом автобусов на пересечении ул. Университетская — 1-й Сиреневый пр-д) — 5 автобусов (интервал движения 17 мин.).
Маршрут от остановки «Долматово» до «Улица Алмазная» — 1 автобус (отправление от Долматово-2 в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00).
От станции «Урочь» тем, кто живёт в массивах на Дачной, Столярной, Смолякова, поедет автобус по маршруту ул. Дачная — Тверицы (отправление от остановки «Тверицы» в 08:00, 09:00,10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00).
Ул. Дорожная — ул. Тракторная — ул. Приветная — ул. Магистральная — Локомотив — Березовая — ул. Приветная — ул. Дорожная (отправление от остановки «Ул. Дорожная» в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00).
Выборы президента состоятся 18 марта. Что делать, если заметили нарушения.
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