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«Раз пять посмотрела это видео»: ролик из Владивостока набирает популярность в Сети
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«Раз пять посмотрела это видео»: ролик из Владивостока набирает популярность в Сети 

Primpress 23 часа назад
Фото: Primpress
В Сети обсуждают видеоролик, снятый накануне во Владивостоке, где водитель автомобиля проявил чудеса реагирования, сообщает PRIMPRESS.
A post shared by Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) on Mar 15, 2018 at 3:52am PDT
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