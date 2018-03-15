Пермяк, устроивший ДТП со скорой в центре города: «Я натворил страшные дела»

Стали известны подробности страшного ДТП со скорой помощью. Сегодня их озвучили на заседании суда, где выбирали меру пресечения водителю Lada Vesta.

Lada Vesta врезалась в машину скорой помощи рано утром 12 марта. Автомобиль ехал без номеров по улице Ленина в направлении Крисанова. После аварии в больнице скончалась 19-летняя пассажирка легкового автомобиля, пострадали водитель скорой помощи, врач-фельдшер и пациентка, которую везли в больницу, а также еще один пассажир легковушки.

Водителем, устроившим аварию, оказался молодой таксист. Суд на два месяца приговорил его к домашнему аресту на время следствия.

15 марта в суд из Бардымского района приехала мать таксиста. Женщина плакала.

— Я очень жалею погибшую девочку, — сквозь слезы говорила она. — Очень соболезную родителям. Я прошу прощения, но ведь ее не вернуть… Сын очень переживает. Я прошу простить меня и моего сына. Мы будем помогать, чем можем.

Из родного села в Бардымском районе юноша уехал в Пермь несколько лет назад. У парня есть двухлетний ребенок, со своей девушкой он расстался, но ребенку помогал. В Перми парень жил со своей младшей сестрой, которая учится в техникуме. Мать им снимала квартиру.

— Сначала Саша учился в авиатехникуме два года, потом пошел в армию, служил в ВДВ, вернулся, закончил учебу. Стал работать на заводе. Периодически работал таксистом, — рассказала Любовь Варанкина. — В армии он получил медаль «За возвращение Крыма », «За боевые отличия». Участвовал в параде 9 мая в Москве . Сын не пьет, он вообще негативно относится к алгкоголю. Занимался авиамоделированием, любил спорт, занимался боксом. Он очень хорошо водит. Занимался мотогонками. В машине в этот раз с ним был его лучший друг Садам и Кристина.

Садам сейчас лежит в реанимации. Его состояние тяжелое, но стабильное.

Мать и адвокат Александра попросили домашний арест. Мать пообещала во время домашего ареста полностью обеспечивать сына.

— Я работаю директором дома культуры на селе, содержу свою пасеку, делаю мед, — рассказала женщина.

Мама подсудимого не может сдержать слезы

Адвокат Александра напомнил, что его подзащитный не судим.

Гособвинитель и следователь попросили для молодого человека два месяца СИЗО . Они сообщили, что он 14 раз привлекался к административной ответсвенности. В том числе у него был арест на пять суток за вождение в пьяном виде, а также он был виновником ДТП без пострадавших.

— В день аварии он привлек внимание полиции тем, что постоянно увеличивал скорость, проехал на красный свет. Скорость не снижал. За ним с Комсомольского проспекта поехала машина ГИБДД с маячками, — сообщил 59.ru гособвинитель Константин Данилов . — Однако водитель только увеличил скорость до 140 километров в час. На перекрестке Ленина-Крисанова он промчался на красный свет и столкнулся со скорой помощью. Из кабины выпал водитель «скорой» и попал под колеса. Подозреваемый выбрался из своей машины и побежал во дворы. С места аварии ему удалось скрыться.

Спрятался молодой человек на квартире своей знакомой. Девушке на следующий день позвонили из полиции. Наряд уже был у квартиры, Александр сдался. По словам девушки, до аварии Александр пил виски. Медосвидетельствование он прошел спустя сутки — вечером следующего дня, содержание алкоголя тест не показал.

На суде Александр пожаловался на сильные головные боли, сообщил, что из раны на голове извлек осколки стекла, так как во время аварии он ударился головой. Но медики в ИВС дали ему только таблетки. Однако следователь сообщил, что врач его осмотрел и не выявил причин для госпитализации.

— Я искренне раскаиваюсь. Я натворил страшные дела, — сказал Александр.

Судья Наталья Гонштейн, несмотря на ходатайства следователя и гособвинителя, назначила Александру два месяца домашнего ареста. Теперь ему можно два часа в день гулять на придомовой территории. В зале суда его освободили из бокса, а до дома сопроводили в наручниках сотрудники ГУФСИН.

Сегодня, 15 марта, состоялись похороны погибшей девушки.