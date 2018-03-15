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В Сызрани в столкновении Lifan и ВАЗ 2110 пострадала четырёхлетняя девочка
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В Сызрани в столкновении Lifan и ВАЗ 2110 пострадала четырёхлетняя девочка 

АиФ-Самара 15 марта 2018
Фото: АиФ-Самара
В среду, 14 марта, в 17:50, в Сызрани,52-летня женщина, управлявшая автомашиной Lifan, выезжая с прилагающей территории, не уступила дорогу транспорту, движущемуся по главной дороге, и напротив дома №38 по Ульяновскому шоссе, столкнулась с автомобилем ВАЗ 2110, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
В результате автомобильной аварии четырёхлетняя пассажирка «десятки» получила травмы головы. После оказания медицинской помощи пострадавшей девочке назначено амбулаторное лечение
По данным инспекторов ГИБДД, в момент столкновения машин водители автомобилей находились в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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