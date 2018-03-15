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В Ростове водители делили дорогу с помощью пистолета (видео)
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В Ростове водители делили дорогу с помощью пистолета (видео) 

Южный автомобиль 15 марта 2018
Фото: Южный автомобиль
Дорожная разборка двух водителей в центре Ростова попала на видео. Как пишет портал 1rnd, инцидент произошел на пересечении пересечении переулка Островского и улицы Красноармейской.
В районе трех часов дня водитель Hyundai Accent не поделил дорогу с другим участником движения. Второй водитель вышел из автомобиля и ударил ногой по двери Hyundai. Разъяренные водители расселись по своим автомобилям. Однако через несколько минут, водитель иномарки снова вышел с автомобиля, но уже держал в руке травматический пистолет. Водитель Hyundai попытался выхватить пистолет у дебошира в результате потасовки у пистолета отстегнулся магазин и упал в салон. Как только хозяин иномарки понял, что пистолет оказался без магазина, он быстро сел в свой автомобиль и покинул место происшествия, выронив в салоне водителя Hyundai мобильный телефон.
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