Ещё
В Приморье спасатели извлекли водителя из искорёженного Toyota Mark II
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье спасатели извлекли водителя из искорёженного Toyota Mark II 

Prim.News 15 марта 2018
По предварительной информации у водителя сломаны ноги.
Как сообщалось ранее, на острове Русский водитель Toyota Mark II, двигаясь по полупустой автодороге «влетел» в столб.
Как сообщает инстаграм-паблик dps_vl, прибывшие на место страшного ДТП спасатели извлекли водителя из искорёженного салона иномарки.
«Водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения, ранее лишенный прав, да еще и страховка ОСАГО отсутствует, правда здесь она ему будет не нужна. В результате ДТП он получил перелом обеих ног. На рулевого Марка заведут уголовное дело по статье 264 УК РФ, за повторное нарушение прав в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.
Также ранее сообщалось, что в момент ДТП в автомобиле была девушка-пассажирка. Её увезла скорая помощь.
Публикация от Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl)
Мар 15, 2018 в 7:36 PDT
Prim.News: последние новости
Во Владивостоке упавший с крыши лёд проломил лобовое стекло автомобиля В груду металла превратился автомобиль на трассе в Приморье На обслуживание и ремонт автомобилей Законодательного собрания Приморья выделили три млн рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе13
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию246
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури37
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе232
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской202
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение