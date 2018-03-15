В Приморье спасатели извлекли водителя из искорёженного Toyota Mark II

По предварительной информации у водителя сломаны ноги.

Как сообщалось ранее, на острове Русский водитель Toyota Mark II, двигаясь по полупустой автодороге «влетел» в столб.

Как сообщает инстаграм-паблик dps_vl, прибывшие на место страшного ДТП спасатели извлекли водителя из искорёженного салона иномарки.

«Водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения, ранее лишенный прав, да еще и страховка ОСАГО отсутствует, правда здесь она ему будет не нужна. В результате ДТП он получил перелом обеих ног. На рулевого Марка заведут уголовное дело по статье 264 УК РФ, за повторное нарушение прав в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Также ранее сообщалось, что в момент ДТП в автомобиле была девушка-пассажирка. Её увезла скорая помощь.

Публикация от Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl)

Мар 15, 2018 в 7:36 PDT