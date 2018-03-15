Впервые в Уфе фельдшер скорой отсудила компенсацию за нападение на вызове

Впервые в Уфе медик скорой помощи выиграл суд в деле о нападении на вызове. Фельдшер пострадала в схватке с матерью ребёнка, обварившегося кипятком.

Дело было так: в начале декабря прошлого года в квартиру по улице Революционной вызвали скорую — четырёхлетний ребёнок обварился кипятком, опрокинув на себя кастрюлю с сосисками. Как сообщал тогда источник Ufa1, когда мальчика понесли в машину скорой, его мать отреагировала агрессивно: сначала раскричалась, потом вцепилась врачу в волосы и стала избивать её по лицу. Сами медики утверждали, что от женщины пахло алкоголем.

На подмогу врачи вызвали полицию. Пострадавшего ребёнка в сопровождении дедушки отправили в ожоговый центр, а фельдшера скорой доставили в городскую больницу № 22.

Выйдя с больничного, медик написала заявление в правоохранительные органы . Началась проверка, материалы которой передали в суд. Сегодня, 15 марта, стороны встретились на заседании.

— Судья назначил матери пострадавшего ребёнка 180 часов обязательных работ. Ответчице также придётся выплатить в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере ста тысяч рублей и семи с половиной тысяч в качестве компенсации за время, потраченное на лечение, — сообщил Ufa1 источник.

Решение суда в законную силу ещё не вступило. Ответчица уже заявила, что собирается подавать апелляцию.