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Впервые в Уфе фельдшер скорой отсудила компенсацию за нападение на вызове
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Впервые в Уфе фельдшер скорой отсудила компенсацию за нападение на вызове 

ufa1.ru 15 марта 2018
Фото: ufa1.ru
Впервые в Уфе медик скорой помощи выиграл суд в деле о нападении на вызове. Фельдшер пострадала в схватке с матерью ребёнка, обварившегося кипятком.
Дело было так: в начале декабря прошлого года в квартиру по улице Революционной вызвали скорую — четырёхлетний ребёнок обварился кипятком, опрокинув на себя кастрюлю с сосисками. Как сообщал тогда источник Ufa1, когда мальчика понесли в машину скорой, его мать отреагировала агрессивно: сначала раскричалась, потом вцепилась врачу в волосы и стала избивать её по лицу. Сами медики утверждали, что от женщины пахло алкоголем.
На подмогу врачи вызвали полицию. Пострадавшего ребёнка в сопровождении дедушки отправили в ожоговый центр, а фельдшера скорой доставили в городскую больницу № 22.
Выйдя с больничного, медик написала заявление в правоохранительные органы. Началась проверка, материалы которой передали в суд. Сегодня, 15 марта, стороны встретились на заседании.
— Судья назначил матери пострадавшего ребёнка 180 часов обязательных работ. Ответчице также придётся выплатить в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере ста тысяч рублей и семи с половиной тысяч в качестве компенсации за время, потраченное на лечение, — сообщил Ufa1 источник.
Решение суда в законную силу ещё не вступило. Ответчица уже заявила, что собирается подавать апелляцию.
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