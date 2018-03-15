Ещё
Участницу «Мисс Екатеринбург», попавшую в жуткую аварию под Заречным, выписали из больницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участницу «Мисс Екатеринбург», попавшую в жуткую аварию под Заречным, выписали из больницы 

e1.ru 15 марта 2018
Фото: e1.ru
Анастасию Трянину, которая 8 января столкнулась с «двенадцатой» на встречке на трассе под Заречным, выписали из больницы.
«Настю забрали домой. Она стала открывать глаза, слышит, реагирует, но пока мало движений, но старается, эта видно. Кормление проходит через зонд. Дышит сама, но помогает трубка, которая выведена через трахею, пока снимать её нельзя, врачи перестраховываются», — написано на странице группы «ВКонтакте», где одногруппники и друзья собирают деньги на лечение девушки.
При этом у неё периодически из-за сильной травмы головы поднимается температура до 39,8. Планируется, что через два-три месяца Анастасия отправится на реабилитацию.
«Мы только начинаем этот долгий путь, Настина реабилитация будет очень долгая, чтобы заново научиться сидеть, ходить и так далее», — говорится в сообщении.
Ранее в ГИБДД сообщали, что авария произошла из-за того, что Kia Rio вылетел на встречную полосу и там столкнулся с «двенадцатой». Три человека погибли на месте — это пассажир Kia, водитель и пожилая женщина из «двенадцатой» (она приходилась мамой водителю). Пострадали двое маленьких детей — дочки водителя ВАЗ-2112. Трёхлетняя девочка впала в кому и скончалась в больнице через несколько дней, её годовалая сестра получила сотрясение мозга. После смертельной аварии завели уголовное дело.
После аварии Анастасии сделали сделали несколько операций, в том числе на челюсти, врачи буквально собирали по кусочкам пострадавших. У Анастасии был тяжёлый ушиб головного мозга, перелом рёбер, разрыв печени, разрыв диафрагмы.
e1.ru: последние новости
«Я паркуюсь как …»: царь снежной горы и сборище тротуарных автохамов Мастер парковки: во дворе дома на ВИЗе водитель Suzuki разбил машины и запрыгнул на сугроб В центре Екатеринбурга 90 домов остались без отопления из-за коммунальной аварии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе13
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию251
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури37
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе233
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской203
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение