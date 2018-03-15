Участницу «Мисс Екатеринбург», попавшую в жуткую аварию под Заречным, выписали из больницы

Анастасию Трянину, которая 8 января столкнулась с «двенадцатой» на встречке на трассе под Заречным, выписали из больницы.

«Настю забрали домой. Она стала открывать глаза, слышит, реагирует, но пока мало движений, но старается, эта видно. Кормление проходит через зонд. Дышит сама, но помогает трубка, которая выведена через трахею, пока снимать её нельзя, врачи перестраховываются», — написано на странице группы «ВКонтакте», где одногруппники и друзья собирают деньги на лечение девушки.

При этом у неё периодически из-за сильной травмы головы поднимается температура до 39,8. Планируется, что через два-три месяца Анастасия отправится на реабилитацию.

«Мы только начинаем этот долгий путь, Настина реабилитация будет очень долгая, чтобы заново научиться сидеть, ходить и так далее», — говорится в сообщении.

Ранее в ГИБДД сообщали, что авария произошла из-за того, что Kia Rio вылетел на встречную полосу и там столкнулся с «двенадцатой». Три человека погибли на месте — это пассажир Kia, водитель и пожилая женщина из «двенадцатой» (она приходилась мамой водителю). Пострадали двое маленьких детей — дочки водителя ВАЗ-2112. Трёхлетняя девочка впала в кому и скончалась в больнице через несколько дней, её годовалая сестра получила сотрясение мозга. После смертельной аварии завели уголовное дело.

После аварии Анастасии сделали сделали несколько операций, в том числе на челюсти, врачи буквально собирали по кусочкам пострадавших. У Анастасии был тяжёлый ушиб головного мозга, перелом рёбер, разрыв печени, разрыв диафрагмы.