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Полицейские в г.о. Клин Московской области провели акцию «Школьный автобус»
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Полицейские в г.о. Клин Московской области провели акцию «Школьный автобус» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 15 марта 2018
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г.о. Клин в одном из отдаленных населенных пунктов округа — селе Воздвиженское провели акцию «Школьный автобус».
Главная цель проводимой акции — обучение несовершеннолетних, проживающих в сельских поселениях, добирающихся к месту учебы школьным автобусом, Правилам дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в зимне-весенний период.
В начале мероприятия полицейские напомнили ребятам о правилах поведения во время ожидания автобуса, в салоне автотранспортного средства, а также при входе и выходе из автобуса.
После профилактической беседы полицейские и школьники закрепили полученные ими навыки в салоне школьного автобуса. Юные пассажиры внимательно слушали сотрудников полиции, задавали инспекторам интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.
В заключение беседы стражи порядка рассказали ребятам, что такое световозвращающий элемент, для чего он необходим, раздали школьникам световозвращатели и напомнили маленьким пешеходам, на что им следует обращать внимание в это время года.
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