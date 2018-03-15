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Бурильщик из Жиронвска ночью в Волгограде сыграл в догонялки с полицейскими
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Бурильщик из Жиронвска ночью в Волгограде сыграл в догонялки с полицейскими 

v1.ru 15 марта 2018
Фото: v1.ru
В Волгограде прошлой ночью, с 14 на 15 марта, шесть нарядов дорожно-постовой службы гонялись за черным «Мерседесом». Молодой человек, находившийся за рулем иномарки, не захотел останавливаться по требованию инспекторов. Стартовав в Центральном районе, погоня закончилась только в Тракторозаводском. Утекая от полицейских, лихач на иномарке пролетал на красный свет и прятался во дворах.
— Прошлой ночью на улице Комсомольской сотрудники ДПС заметили «Мерседес» без государственных номеров. Инспекторы потребовали от водителя остановиться, однако тот наоборот ударил по газам, — рассказали V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Для задержания нарушителя были задействованы экипажи отдельного батальона ДПС.
Чтобы поймать нарушителя, полицейским пришлось пересечь три района — Центральный, Краснооктябрьский и Тракторозаводской. В погоне участвовали шесть экипажей, а убегавший, по видимому, примерил на себя роль Шумахера. Молодой мужчина на высокой скорости мчался по обледенелой дороге. При этом он умудрялся проскакивать на красный свет, пытался затеряться во дворах. Заблокировать гонщика удалось в Краснооктябрьском районе.
— В отношении 28— летнего водителя — инженера-бурильщика из Жирновска, возбуждено уголовное дело, поскольку раньше он уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде, — сообщили в Главке. — От прохождения освидетельствования он отказался. В салоне патрульной задержанный утверждал, что сидел на пассажирском сидении.
В отношении мужчины составили административные материалы за невыполнение требований об остановке, отказ от медосвидетельстования, проезд на красный сигнал светофора. Машину увезли на штрафстоянку.
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