В Черноморске сожгли «Ягуар» лидера городской фракции «Самопомощи»

Автомобиль Jaguar стоимостью около 500 тысяч гривен восстановлению не подлежит.

«Какие-то люди перелезли через забор ко мне во двор, вылили на машину ведро бензина и подожгли», — рассказал лидер фракции «Самопомощь» Черноморского городского совета Иван Смиренский.

По его словам, злоумышленники ночью при помощи лестницы проникли на во двор его частного дома, а после выполнения задуманного скрылись с места происшествия. Полицейский уточнили, что информация об инциденте поступила около 3:30 часов ночи.

«У меня нет никаких бизнес-конфликтов. Поджог — результат тотальной коррупции и безнаказанности. Эти люди знают, что им ничего не будет и, если что, они все смогут решить в судах. Это выгодно тем, кто хочет дестабилизировать ситуацию в Черноморске», — заявил Смиренский.

Представители партии отметили, что за два года автомобили местных депутатов поджигали пять раз.