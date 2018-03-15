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В Черноморске сожгли «Ягуар» лидера городской фракции «Самопомощи»
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В Черноморске сожгли «Ягуар» лидера городской фракции «Самопомощи» 

Украина.ру 15 марта 2018
Фото: Украина.ру
Автомобиль Jaguar стоимостью около 500 тысяч гривен восстановлению не подлежит.
«Какие-то люди перелезли через забор ко мне во двор, вылили на машину ведро бензина и подожгли», — рассказал лидер фракции «Самопомощь» Черноморского городского совета Иван Смиренский.
По его словам, злоумышленники ночью при помощи лестницы проникли на во двор его частного дома, а после выполнения задуманного скрылись с места происшествия. Полицейский уточнили, что информация об инциденте поступила около 3:30 часов ночи.
«У меня нет никаких бизнес-конфликтов. Поджог — результат тотальной коррупции и безнаказанности. Эти люди знают, что им ничего не будет и, если что, они все смогут решить в судах. Это выгодно тем, кто хочет дестабилизировать ситуацию в Черноморске», — заявил Смиренский.
Представители партии отметили, что за два года автомобили местных депутатов поджигали пять раз.
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