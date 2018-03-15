Олимпийцы продают подарочные BMW

Стало известно, что еще один олимпией игр в Пхенчхане принял решение распрощаться с подарочным автомобилем, презентованным ему за победу в ОИ-2018. Это наш форвард хоккейной сборной Илья Ковальчук

Спортсмен намерен не только продать свой новый автомобиль, но и некоторые дорогие ему вещи, связанные с Олимпийскими играми.

Причиной тому не жажда наживы и не пренебрежение оказанному вниманию от руководства страны, как пишут в сети интернет некоторые ехидные блоггеры.

Наш хоккеист таким образом хочет получить средства для последующей адресной помощи либо благотворительному фонду, либо конкретному ребенку, которому требуется срочное дорогостоящее лечение.

К инициативе Ильи примкнули еще несколько российских атлетов-олимпийцев.