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Олимпийцы продают подарочные BMW
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Олимпийцы продают подарочные BMW 

Car.ru 15 марта 2018
Фото: Car.ru
Стало известно, что еще один олимпией игр в Пхенчхане принял решение распрощаться с подарочным автомобилем, презентованным ему за победу в ОИ-2018. Это наш форвард хоккейной сборной Илья Ковальчук.
Спортсмен намерен не только продать свой новый автомобиль, но и некоторые дорогие ему вещи, связанные с Олимпийскими играми.
Причиной тому не жажда наживы и не пренебрежение оказанному вниманию от руководства страны, как пишут в сети интернет некоторые ехидные блоггеры.
Наш хоккеист таким образом хочет получить средства для последующей адресной помощи либо благотворительному фонду, либо конкретному ребенку, которому требуется срочное дорогостоящее лечение.
К инициативе Ильи примкнули еще несколько российских атлетов-олимпийцев.
Как ранее уже сообщалось, призовой автомобиль BMW X4 выставлен в одном из автосалонов Ярославля за 4000000 рублей. За какую цену будет продаваться автомобиль Ковальчука, пока что неизвестно.
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