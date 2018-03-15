На дорогах Хорошевки проведут эксперимент

Дорожные знаки нового типа появятся на нескольких столичных перекрестках. Эксперимент планируют провести в конце марта — начале апреля. Речь идет о новом применении знака 5.15.1 «Направление движение по полосам»: вместо знаков на растяжках над дорогой в рамках эксперимента будут установлены два указателя по бокам проезжей части.

— В числе согласованных адресов и улица Куусинена, перед перекрестком с ул. 3-я Песчаная при движении в сторону Хорошевского шоссе, — сообщает пресс-служба ЦОДД.

России. В ведомстве пояснили, что аналогичная схема давно применяется в Беларуси . Эксперимент пройдет с согласия ГИБДД

В случае если эксперимент будет признан удавшимся, аналогичное расположение указателей будет применяться на дорогах с более чем четырьмя полосами движения в одном направлении. (то)