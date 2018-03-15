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В Самаре водитель, уходя от погони, устроил тройное ДТП
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В Самаре водитель, уходя от погони, устроил тройное ДТП 

ТРК Губерния 15 марта 2018
Фото: ТРК Губерния
Два трамвая, японский внедорожник и патрульная машина стали жертвами водителя на «четырнадцатой». Подробности погони сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Тройное ДТП произошло в Самаре сегодня, 15 марта, около трёх часов дня. Первой пострадала машина Госавтоинспекции. Она была припаркована в районе пересечения проспекта Кирова и Заводского шоссе, в тот момент как получила удар от вазовский «четырнадцатой». Однако остановки движения и извинений от виновника столкновения не последовало. Более того, водитель лишь ещё сильнее нажал на педаль акселератора. Патрульным пришлось организовать преследование. В ходе погони горе-водитель врезался в Toyota Land Cruiser. Остановили его лишь рельсы: после столкновения с двумя трамваями автомобиль окончательно отказался слушаться хозяина. 34-летний мужчина, оставив свою боевую машину, бросился убегать от патрульных на своих двоих. Однако скрыться ему не удалось. По информации стражей порядка, самарец отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Виновник трёх аварий, в которых, к счастью, никто не пострадал, в настоящее время задержан. Ведётся следствие.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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