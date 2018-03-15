В Прикамье водитель бурана ответит за смерть мужчины

Который утонул в промоине.

В суд передано уголовное дело в отношении 42-летнего ранее судимого жителя Пермского края . Он обвиняется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека», сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР

Трагедия произошла 16 декабря 2017 года. Обвиняемый перевозил 6 пассажиров из Чермоза на буране. В 500 метрах от берега люди упали в промоину. Один из пассажиров утонул.

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