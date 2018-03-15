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Представившаяся журналисткой Первого канала отказалась платить за такси
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Представившаяся журналисткой Первого канала отказалась платить за такси 

Ридус 15 марта 2018
Девушка, которая представилась журналисткой Первого канала, отказалась оплачивать 950 рублей за поездку на такси.
Видео конфликтной ситуации появилось на Youtube-канале одного из блогеров, который рассказывает о работе столичных таксистов.
Таксист по имени Сергей рассказал, что забрал девушку из гостиницы в Люберцах в 6.30 утра и примерно час вез до места назначения. По счётчику девушка должна была заплатить 950 рублей, однако она предложила водителю лишь 500 рублей.
Таксист, который общался с клиенткой предельно вежливо объяснил, что не может принять такую мизерную оплату.
«Я работаю по 14 часов в сутки. Машина сама себя бензином не заправляет», — говорит водитель.
В итоге девушка продолжала настаивать на 500 рублях. Она позвонила своему молодому человеку со словами, что таксист не выпускает ее из машины.
На видео видно, что таксист вовсе не удерживал клиентку, а лишь пытался понять, почему девушка отказывается платить. В итоге представившаяся сотрудницей Первого канала Яна Балтачева сама вызвала полицию, отметив, что проблем с деньгами она вовсе не испытывает.
«Я журналистка Первого канала. Сейчас тоже буду снимать на видео. И сейчас выйдет мой парень, особенно, если учесть, что он больше тебя», — заявила девушка.
В своем ролике блогер рассказал, что молодой человек и «журналистка» убежали, не заплатив за поездку водителю.
Участковый, который принял от таксиста заявление, сообщил, что раньше сталкивался с этой парой. Протрезвевшая девушка пообещала сотруднику полиции, что переведет таксисту деньги на карту. Однако водитель оплату за свои услуги так и не получил. Противоречивая клиентка заблокировала его номер, и он не смог дозвониться до нее.
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