Представившаяся журналисткой Первого канала отказалась платить за такси

Девушка, которая представилась журналисткой Первого канала, отказалась оплачивать 950 рублей за поездку на такси.

Видео конфликтной ситуации появилось на Youtube-канале одного из блогеров, который рассказывает о работе столичных таксистов.

Таксист по имени Сергей рассказал, что забрал девушку из гостиницы в Люберцах в 6.30 утра и примерно час вез до места назначения. По счётчику девушка должна была заплатить 950 рублей, однако она предложила водителю лишь 500 рублей.

Таксист, который общался с клиенткой предельно вежливо объяснил, что не может принять такую мизерную оплату.

«Я работаю по 14 часов в сутки. Машина сама себя бензином не заправляет», — говорит водитель.

В итоге девушка продолжала настаивать на 500 рублях. Она позвонила своему молодому человеку со словами, что таксист не выпускает ее из машины.

На видео видно, что таксист вовсе не удерживал клиентку, а лишь пытался понять, почему девушка отказывается платить. В итоге представившаяся сотрудницей Первого канала Яна Балтачева сама вызвала полицию, отметив, что проблем с деньгами она вовсе не испытывает.

«Я журналистка Первого канала. Сейчас тоже буду снимать на видео. И сейчас выйдет мой парень, особенно, если учесть, что он больше тебя», — заявила девушка.

В своем ролике блогер рассказал, что молодой человек и «журналистка» убежали, не заплатив за поездку водителю.

Участковый, который принял от таксиста заявление, сообщил, что раньше сталкивался с этой парой. Протрезвевшая девушка пообещала сотруднику полиции, что переведет таксисту деньги на карту. Однако водитель оплату за свои услуги так и не получил. Противоречивая клиентка заблокировала его номер, и он не смог дозвониться до нее.