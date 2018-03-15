Ещё
Саратовский водитель устроил стрельбу из-за конфликта на дороге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саратовский водитель устроил стрельбу из-за конфликта на дороге 

Вести.Ru 15 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Конфликт между водителями автомобилей «Нива» и Opel Astra произошел после ДТП. Тогда водитель отечественного авто решил разобраться с владельцем иномарки и вооружился монтировкой. В ответ на это его противник достал травматический пистолет. ЧП снял на телефон случайный очевидец.
По информации местных изданий, инцидент произошел около 17:00 в среду, 14 марта, на пересечении улиц Новоузенская и Пугачевская в Октябрьском районе Саратова.
Как рассказали очевидцы, Opel «подрезал» отечественное авто, после чего машины столкнулись. В результате водитель «Нивы» достал монтировку и решил проучить своего оппонента. Но это оказалось не так просто, у мужчины в бардачке лежал травматический пистолет.
"Все в пробке стоят, куда ты лезешь?!" — кричал мужчина с монтировкой, не решаясь затеять драку с вооруженным противником.
В момент, когда конфликт дошел до точки кипения водитель Opel сделал выстрел в воздух. После этого свидетели ЧП вызвали полицию.
Оба агрессора были задержаны, у 33-летнего мужчины изъяли травматический пистолет МР-79-9Т. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
Вести.Ru: последние новости
Музыкантов "Пикника" госпитализировали с тяжелыми травмами после ДТП Опрокинувшаяся фура с колой заблокировала Дмитровское шоссе Без светофоров и пробок: новая эстакада открылась на Симферопольском шоссе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе13
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию251
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури37
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе233
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской203
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение