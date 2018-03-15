Саратовский водитель устроил стрельбу из-за конфликта на дороге

Конфликт между водителями автомобилей «Нива» и Opel Astra произошел после ДТП. Тогда водитель отечественного авто решил разобраться с владельцем иномарки и вооружился монтировкой. В ответ на это его противник достал травматический пистолет. ЧП снял на телефон случайный очевидец.

По информации местных изданий, инцидент произошел около 17:00 в среду, 14 марта, на пересечении улиц Новоузенская и Пугачевская в Октябрьском районе Саратова

Как рассказали очевидцы, Opel «подрезал» отечественное авто, после чего машины столкнулись. В результате водитель «Нивы» достал монтировку и решил проучить своего оппонента. Но это оказалось не так просто, у мужчины в бардачке лежал травматический пистолет.

"Все в пробке стоят, куда ты лезешь?!" — кричал мужчина с монтировкой, не решаясь затеять драку с вооруженным противником.

В момент, когда конфликт дошел до точки кипения водитель Opel сделал выстрел в воздух. После этого свидетели ЧП вызвали полицию.

Оба агрессора были задержаны, у 33-летнего мужчины изъяли травматический пистолет МР-79-9Т. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.