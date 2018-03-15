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Автоледи нарушила скоростной режим и устроила крупное ДТП под Нижним Новгородом 

Нижегородская правда 15 марта 2018
Фото: Нижегородская правда
Фото с места происшествия из социальной сетиАвтоледи нарушила скоростной режим и устроила крупное ДТП под Нижним Новгородом
Автомобиль Mitsubishi Lancer и грузовик Fiat столкнулись в Кстовском районе Нижегородской области сегодня днём. В результате ДТП пострадала женщина-водитель.
Как рассказали «Нижегородской правде» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Нижегородской области, по предварительным данным, женщина-водитель Mitsubishi Lancer не выбрала безопасный скоростной режим, не справилась с управлением, выехала на «встречу» и врезалась в фургон Fiat.
В результате ДТП пострадали оба водителя. Женщину госпитализировали.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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