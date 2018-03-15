Автоледи нарушила скоростной режим и устроила крупное ДТП под Нижним Новгородом 

Фото с места происшествия из социальной сетиАвтоледи нарушила скоростной режим и устроила крупное ДТП под Нижним Новгородом
Автомобиль Mitsubishi Lancer и грузовик Fiat столкнулись в Кстовском районе Нижегородской области сегодня днём. В результате ДТП пострадала женщина-водитель.
Как рассказали «Нижегородской правде» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Нижегородской области, по предварительным данным, женщина-водитель Mitsubishi Lancer не выбрала безопасный скоростной режим, не справилась с управлением, выехала на «встречу» и врезалась в фургон Fiat.
В результате ДТП пострадали оба водителя. Женщину госпитализировали.
Обстоятельства происшествия уточняются.
JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjJ2a19wb3N0Xy05MzIxMTg2OF84OTkyOCUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUzQ3NjcmlwdCUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTJGamF2YXNjcmlwdCUyMiUzRSUwQSUyMCUyMCUyOGZ1bmN0aW9uJTI4ZCUyQyUyMHMlMkMlMjBpZCUyOSUyMCU3QiUyMHZhciUyMGpzJTJDJTIwZmpzJTIwJTNEJTIwZC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSUyOHMlMjklNUIwJTVEJTNCJTIwaWYlMjAlMjhkLmdldEVsZW1lbnRCeUlkJTI4aWQlMjklMjklMjByZXR1cm4lM0IlMjBqcyUyMCUzRCUyMGQuY3JlYXRlRWxlbWVudCUyOHMlMjklM0IlMjBqcy5pZCUyMCUzRCUyMGlkJTNCJTIwanMuc3JjJTIwJTNEJTIwJTIyJTJGJTJGdmsuY29tJTJGanMlMkZhcGklMkZvcGVuYXBpLmpzJTNGMTUyJTIyJTNCJTIwZmpzLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlJTI4anMlMkMlMjBmanMlMjklM0IlMjAlN0QlMjhkb2N1bWVudCUyQyUyMCUyN3NjcmlwdCUyNyUyQyUyMCUyN3ZrX29wZW5hcGlfanMlMjclMjklMjklM0IlMEElMjAlMjAlMjhmdW5jdGlvbiUyOCUyOSUyMCU3QiUwQSUyMCUyMCUyMCUyMGlmJTIwJTI4JTIxd2luZG93LlZLJTIwJTdDJTdDJTIwJTIxVksuV2lkZ2V0cyUyMCU3QyU3QyUyMCUyMVZLLldpZGdldHMuUG9zdCUyMCU3QyU3QyUyMCUyMVZLLldpZGdldHMuUG9zdCUyOCUyMnZrX3Bvc3RfLTkzMjExODY4Xzg5OTI4JTIyJTJDJTIwLTkzMjExODY4JTJDJTIwODk5MjglMkMlMjAlMjdnc0xGMUtRTmg0MUhMWU1Dc2htdHNOeXZBVDBlJTI3JTI5JTI5JTIwc2V0VGltZW91dCUyOGFyZ3VtZW50cy5jYWxsZWUlMkMlMjA1MCUyOSUzQiUwQSUyMCUyMCU3RCUyOCUyOSUyOSUzQiUwQSUzQyUyRnNjcmlwdCUzRQ==