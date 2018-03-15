В Самаре ВАЗ 2114 столкнулся с машиной ГИБДД, Land Cruiser и двумя трамваям

В четверг, 15, марта, около 15:00, в Самаре ,33-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 2114, на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе столкнулся с припаркованной автомашиной Госавтоинспекции , после чего не подчинился законным требования полицейских остановиться и покинул место ДТП, двигаясь по Заводскому шоссе в направлении улицы XXII Партсъезда, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов

Полицейские организовали преследование автомашины. В пути движения водитель ВАЗ 2114развернулся и поехал в обратную сторону. На пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе водитель «четырнадцатой» вновь не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль Toyota Land Cruiser. После столкновения, вновь развернувшись, водитель поехал по Заводскому шоссе в направлении улицы XXII Партсъезда. На пересечении Заводского шоссе и Гаражного проезда водитель ВАЗ 2114 выехал на рельсы, где совершил столкновение с двумя трамваями.

После ДТП легковушка оказалась не на ходу, водитель выбежал из машины и попытался скрыться на территории ближайших строений, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.